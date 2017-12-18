Москва, 18 декабря, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения государственных премий в области правозащитной деятельности и благотворительности прошла в Екатерининской зале Кремля. Президент РФ Владимир Путин вручил государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года председателю Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Премию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года получил председатель правления Регионального благотворительного фонда помощи детям Владимир Вавилов.

Kremlin.ru Владимир Путин, Владимир Вавилов

Госпремия в области правозащитной и благотворительной деятельности была учреждена в 2016 году. Первые премии из рук президента получили исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) и гендиректор Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», настоятель собора и четырех храмов Александр Ткаченко.

Kremlin.ru Сергей Кириенко и Людмила Алексеева

Выступая на церемонии вручения госпремий Людмила Алексеева обратилась к Владимиру Путину с просьбой взять под свой патронат Фонд Елизаветы Глинки.

«Созданная ею благотворительная организация «Справедливая помощь» Доктора Лизы продолжает ее дело. Господин президент, прошу вас, вместе с ее помощниками возьмите фонд Доктора Лизы под свой патронат. Ему будет легче тогда продолжать ее благородное дело и даже расширять его», — подчеркнула Людмила Алексеева.

Она отметила, что госпремия в области благотворительности вручалась впервые в 2016 году, и тогда ее получила Елизавета Глинка (доктор Лиза), которая спустя две недели погибла в авиакатастрофе близ Сочи.

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