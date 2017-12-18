Санкт-Петербург, 18 декабря, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Российские порты Балтийского бассейна стали лидерами по объему контейнерооборота за период с января по ноябрь 2017 года. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщило профильное издание «РЖД-Партнер» со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На Северо-Западе России обрабатывается 70% контейнерооборота морских портов страны — 2,4 млн TEU, что оказалось на 10,8% выше чем за аналогичный период 2016 года. Так, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» увеличило перевалку контейнеров за 11 месяцев года в 2,9 раза, ООО «МГС-Терминал» — в 2,7 раза, ООО «Феникс» — на 77%, ООО «Балтийская стивидорная компания» — на 58,2%, ООО «Морской рыбный порт» — на 30,5%, говорится в сообщении.

До 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Но по ряду причин те же контейнерные грузы не спешат возвращаться в порты России, а грузоотправители и грузополучатели отдают предпочтение более удобным, с более низкой стоимостью услуг, портам Латвии, Литвы и Эстонии. Эксперты оценивают эти объёмы примерно в 200 тыс. TEU в год.

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Напомним, согласно данным Ассоциации морских торговых портов, российские морские порты в январе — ноябре 2017 года обработали 3,4 млн TEU, что оказалось на 15,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них 3,2 млн TEU — груженые, а 397,5 тыс. TEU — рефрижераторные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн. тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов — 377,43 тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.