Липецк, 18 декабря, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В Липецкой области инспекторами экологии и природных ресурсов в ноябре 2017 года выявлено 14 свалок на площади 3,4 гектара, 12 из которых были ликвидированы, сообщили 18 декабря в пресс-службе ведомства.

mermyhh Свалка

Сотрудники управления экологии и природных ресурсов в постоянном режиме контролируют муниципальные территории области для выявления несанкционированных навалов и свалок отходов.

При выявлении нарушения инспекторами управления направлялась рекомендация для устранения свалки в муниципальные органы власти.

В ноябре 2017 года общая сумма предотвращённого ущерба от несанкционированных навалов и свалок отходов составила более 7,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля по декабрь 2017 года в Липецкой области вывезли около 4 тыс. кубометров мусора с прибрежных полос рек. Рабочими группами на предмет мусора были обследованы 70 км водоохранных зон и 15 истоков малых рек.