Ярославль, 18 декабря, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Настоятель Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле считает, что чиновники мэрии города не исполнили требования закона о передаче имущества религиозного назначения в отношении бывшего келейного корпуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал настоятель монастыря игумен Никодим.

Кирилло-Афанасьевский монастырь, слева — бывший келейный корпус

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Кировского района потребовала у жителей домов по адресу пл. Челюскинцев 17 а и 17 б дать объяснения «по вопросу занимаемого жилого помещения», мотивируя это проводимой проверкой по заявлению настоятеля монастыря. Монастырь сейчас восстанавливается, а в бывшем келейном корпусе живут люди. Хозяева квартир посчитали, что прокуратура таким образом хочет оказать давление на них с целью выселения. Настоятель уверяет, что претензий к жильцам нет. Он адресует их к чиновникам.

«Итоги приватизации пересматривать неправильно, а вот к чиновникам есть серьезные претензии. Закон о «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» вышел в 2010 году. На тот момент в доме были муниципальные помещения. В 2011 году настоятель подал документы о том, что муниципальное имущество подлежит передаче. А потом прошло два года и выяснилось, что все квартиры приватизированы. Как должна была поступить мэрия? Предоставить людям хорошие квартиры в том же районе. Но чиновники не исполнили закон, столкнули людей с монастырем. К людям никаких вопросов нет. Суть закона в том, чтобы не было обиженных. Я обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия мэрии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря игумен Никодим.

В настоящий момент все квартиры в бывшем келейном корпусе, а также одноэтажном доме по адресу пл. Челюскинцев 17 б, приватизированы и принадлежат людям на правах частной собственности. Какой выход из сложившейся ситуации видит теперь настоятель монастыря, претендует ли сейчас монастырь на какие-либо помещения, игумен не пояснил, предложив дождаться результатов проверки прокуратуры. Проверка должна была завершиться на прошлой неделе. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области, она продлена на месяц. Пояснить ее подробности в надзорном органе не смогли. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.