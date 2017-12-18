Кишинёв, 18 декабря, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон возмущен решением внешнеполитического ведомства страны об отзыве из России для консультаций молдавского посла в Москве Андрея Негуцы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

«Фактически это означает понижение на неопределённый срок уровня дипломатических отношений с нашим главным стратегическим партнёром — Российской Федерацией», — заявил Додон.

Президент расценил это, как «очередную провокацию проевропейского правительства, направленную на подрыв стратегического партнёрства между нашими странами».

«Евроунионисты в руководстве Молдовы намеренно идут на обострение с Россией для того, чтобы обрести лояльность со стороны Запада», — отметил он.

Додон обратил внимание, что это было сделано в преддверии его визита в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

«Если целью этой провокации является срыв моего визита в Россию, то она не возымеет эффекта: я не намерен менять свои планы и совершу визит в Россию в любом случае. Народ Молдовы вручил мне мандат на выстраивание нормальных партнёрских отношений с Российской Федерацией. В течение года нами было сделано много в этом направлении, и эта наша совместная работа будет продолжена. Молдавско-российские отношения будут улучшаться вопреки любым провокациям со стороны евроунионистского режима в Кишинёве» — подвел итог Игорь Додон.

МИД Молдавии, напомним, 18 декабря отозвал «на неопределенный срок» для консультаций посла в России Андрея Негуцу. Решение принято в связи со «случаями преследования и запугивания российскими властями официальных лиц и политических деятелей Молдавии, их активизации в последний период и отсутствия официальных ответов на неоднократные попытки властей Молдавии получить разъяснения по этим делам».

Андрей Негуца — выдвиженец и ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона и отвечает за его связи с российскими «партнерами».

В начале декабря следственные органы России объявили в международный розыск лидера правящей в Молдавии Демократической партии и фактического руководителя страны, олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в подготовке покушения на убийство. Басманный суд Москвы также принял заочное решение об аресте Плахотнюка.

В Демократической партии Молдавии заявили, что речь идет о «новых злоупотреблениях Российской Федерации в адрес молдавских политиков, чиновников и депутатов». Спустя два дня после этого парламент Молдавии проголосовал за запрет вещания на территории страны российских информационных и новостных телепередач.