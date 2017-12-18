Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, в Ростовском областном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на беспрецедентное решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону по иску гражданина Германии к жительнице Сочи Александре Кессер. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, суд приобщил представленные стороной защиты документы к материалам дела и перенёс слушание на 11 января 2018 года.

Огюст Роден. Молодая мать (фрагмент). 1885

Напомним, что отец-немец, согласно решению суда города Швебиш-Гмюнде, обвиняет россиянку в похищении детей, а также хочет лишить мать четверых детей родительских прав. Первомайский районный суд донской столицы, считает сторона защиты, отнёсся формально к этому делу.

В частности, неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела. Во-вторых, нарушил и неправильно применил нормы материального права. Что немаловажно, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, считает адвокат Александры Кессер. Всё это привело к тому, что суд встал на сторону отца-немца Беньямина Даниеля Томаса Мария Кессера и удовлетворил его требование — вернуть детей в Германию.

О своей беде жительница Сочи рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Александра Кессер поделилась подозрениями мужа в сексуальном насилии над их четырёхлетним сыном. Гражданка России призналась, что в связи с этими обстоятельствами хочет оградить детей от тлетворного влияния отца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2017 года Санкт-Петербургский городской суд отменил решение райсуда, который постановил вернуть немецкому отцу-русофобу ребёнка, проживающего в Калининградской области. Об этой истории стало известно в начале 2017 года, когда гражданка России сбежала из немецкого города Кассель, не выдержав русофобского натиска гражданского супруга Рафаэля Якоба. Когда мать покинула с сыном Германию, немец обратился в российский суд с требованием вернуть ему «похищенного» сына. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону гражданина Германии.