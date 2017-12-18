Киев, 18 декабря, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из-за действий украинских властей не могут полноценно работать в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе и покинут эту структуру 19 декабря 2017 года, заявили 18 декабря в МИД России.

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МИД РФ подчеркивает, что украинская сторона сознательно и целенаправленно препятствует российским офицерам, входящим в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, в выполнении их обязанностей. МИД России указывает, что ответственность за все последствия сложившейся ситуации полностью ляжет на власти Украины.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, официальный Киев до сих пор так и не согласился на документальную регламентацию функций СЦКК. Кроме того, украинская сторона сознательно создавала для российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, целенаправленно препятствовала их доступу на линию соприкосновения враждующих сторон и несению службы на совместных наблюдательных пунктах на подконтрольной Украине территории.

«Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — указывает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, СЦКК был сформирован на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года для содействия реализации Минских соглашений. В его состав вошли 75 представителей Вооруженных Сил Украины и Вооруженных Сил России.