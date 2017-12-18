Киев, 18 декабря, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Военный блок НАТО потребовал от властей Украины в 2018 году назначить гражданского министра обороны, а также принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) и новый закон о национальной безопасности. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил журналистам глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.

Sgt. 1st Class Walter E. van Ochten, U.S. Army С. Полторак (слева), посол США Д. Пайетт (2-й слева), командующий сухопутными войсками США в Европе Б. Ходжес (2-й в центре). Яворовский полигон, июль 2015 года

«Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам на Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе это — переход к гражданскому министру обороны в 2018 году», — сказал Винников.

Напомним, сейчас должность министра обороны Украины занимает генерал армии Степан Полторак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что его страна вполне готова к существенному расширению сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшая к власти группировка заявила, что будет стремиться к вхождению Украины в военный блок НАТО, а также в Европейский союз (одно без другого обычно не бывает).

Но в руководстве НАТО не столь оптимистичны. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Украина не готова стать полноправным членом альянса.

«Для того чтобы стать членом НАТО, необходимо соблюсти стандарты организации. <…> Украина пока не реформирована должным образом… нужно модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты», — говорил Столтенберг.