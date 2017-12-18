НАТО требует от Украины сменить министра обороны
Киев, 18 декабря, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Военный блок НАТО потребовал от властей Украины в 2018 году назначить гражданского министра обороны, а также принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) и новый закон о национальной безопасности. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил журналистам глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.
«Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам на Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе это — переход к гражданскому министру обороны в 2018 году», — сказал Винников.
Напомним, сейчас должность министра обороны Украины занимает генерал армии Степан Полторак.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что его страна вполне готова к существенному расширению сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшая к власти группировка заявила, что будет стремиться к вхождению Украины в военный блок НАТО, а также в Европейский союз (одно без другого обычно не бывает).
Но в руководстве НАТО не столь оптимистичны. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Украина не готова стать полноправным членом альянса.
«Для того чтобы стать членом НАТО, необходимо соблюсти стандарты организации. <…> Украина пока не реформирована должным образом… нужно модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты», — говорил Столтенберг.