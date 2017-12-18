Ярославль, 18 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. В Ярославской областной Думе состоялся совместный приём граждан тремя омбудсменами Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте. Жалобы граждан принимали Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров и Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Подобный совместный приём граждан прошёл в Ярославской области впервые. Прежде всего это удобно для ярославцев, чьи проблемы имеют несколько граней, которые касаются сфер ответственности разных Уполномоченных. Такие проблемы удобнее решать сообща.

Большинство обращений ярославцев связано с ущемлением их прав при предоставлении жилья, льгот, качественной медицинской помощи, транспортными перевозками. Предприниматели просят помощи при взыскании задолженности с бюджетов всех уровней. Как и прежде актуальна проблема доступа к правосудию, участились жалобы на жестокое поведение подростков по отношению к своим сверстникам и учителям.

На прием к омбудсменам пришли не только ярославцы, но и жители других районов области — например, в Угличе семья не может заехать в построенный дом, поскольку у подрядчика возникли проблемы с его сдачей в эксплуатацию.

Ярославские омбудсмены сетуют, что местные органы власти не всегда идут им навстречу в решении проблем граждан.

У нас бывают случаи, когда мы посылаем запросы, но информацию нам предоставляют в неполном объеме. Тогда приходится заново делать повторный запрос, более тщательно оформленный, более настойчивый», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

Примечательно, что региональный закон сейчас предусматривает ответственность за невыполнение рекомендаций лишь бизнес-омбудсмена, а два остальные Уполномоченных такого «подспорья» не имеют.

Мы хотим внести в законодательство Ярославской области об Уполномоченных изменения, где была бы прописана ответственность чиновников, которые не выполняют наши рекомендации или препятствуют деятельности омбудсменов, вплоть до профессиональной дисквалификации», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин.

По и тогам совместного приёма ярославские омбудсмены решили рассмотреть вариант проведения их ежегодно.