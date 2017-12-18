Ярославль, 18 декабря, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославской области могут появиться новые виды штрафов за нарушение правил благоустройства. Соответствующий законопроект внес в Ярославскую областную думу и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Новые виды правонарушений объясняются принятием региональных правил благоустройства. В частности, вводится ответственность за нарушение требований к обустройству и содержанию элементов фасадов зданий, информационных конструкций и вывесок, детских городков и спортивных площадок, нарушения при производстве земляных работ.

Для юридических лиц максимальные штрафы за это предполагается установить в размере до 50 тыс рублей, а при повторном нарушении — до 100 тыс. Однако принятие этих правил настораживает уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

«Мы видим, что вводятся новые штрафы, расширяется количество нарушений, за которые предприниматель может быть наказан. Это увеличивает административное давление на бизнес, при этом президент требует снизить это давление. Предприниматели не понимают, что хочет власть — навести порядок в этой сфере или пополнить бюджет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Уполномоченный по правам предпринимателей обращает внимание, что некоторые составы правонарушений можно трактовать очень широко, а значит решения по нарушениям могут носить субъективный характер.

«Есть нарушение требований по освещению. Будет приходить сотрудник инспекции и делать вывод — достаточно ли ярко горит лампочка. Или, например, требования к вывескам. Сейчас получается, что приходит новый мэр и говорит: теперь вывески будут только такие. А предпринимателям, чтобы спокойно работать, нужна стабильность. Пока вопросов больше, чем ответов», — сказал Альфир Бакиров.

Уполномоченный планирует встретиться с председателем Ярославской областной думы и донести позицию бизнеса до депутатского корпуса.