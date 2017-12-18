Варшава, 18 декабря, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Варшава считает, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может привести к ещё большей дестабилизации ситуации на Украине. Об этом 18 декабря заявил новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Radio Szczecin.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Мы считаем «Северный поток-2» крайне вредным проектом, угрожающим безопасности Центральной Европы», — сказал Моравецкий.

По его словам, данный проект «может стать убийственным для Украины», так как после исключения Украины из процесса транзита газа «ничто не будет мешать ещё больше дестабилизировать ситуацию в этой стране».

Польский премьер также отметил, что «Северный поток-2» одновременно с этим «укрепляет связи России с Германией», и это ведёт к тому, что Польша «вновь оказывается под угрозой диктата цены со стороны «Газпрома» и России».

Как передавало ИА REGNUM, в октябре этого года посол США на Украине Мари Йованович заявила, что запуск газопровода «Северный поток-2» лишит Украину $2,7 млрд ежегодных доходов от транзита, что эквивалентно 3% ВВП страны.

Газопровод, по которому российский газ планируется транспортировать через Балтийское море до побережья Германии, должен быть введён в строй в конце 2019 года. К этому времени также истекает срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа через Украину, продлевать который российская сторона не планирует.

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