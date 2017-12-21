Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. 8 декабря в связи с ответом Генерального секретариата Рады на «ультиматум» СНК опубликовано заявление Сталина:

Революционные солдаты у Моссовета

«Неприлично вызывающий тон Винниченко, Петлюры, авторов этого ответа, и их сомнительная позиция, ведущая к прямой поддержке Каледина — Родзянко против трудового народа России, ясны сами собой… Разоружать советы — это значит продать революцию во имя торжества Калединых и Родзянко. Дело тут не в республике Украина, которую завоевали советы и которую будут они же защищать грудью… Между народами России, между русским и украинским народами нет никакого конфликта… Конфликт существует только между советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Генеральным секретариатом Рады… Он может быть разрешен лишь совместной борьбой русского и украинского народов против контрреволюционных элементов Центральной рады…»

В Киев выехала делегация Всероссийского крестьянского съезда во главе с Прошьяном (левый с.-р.) для переговоров с Центральной радой по вопросу о взаимоотношениях с СНК.

На соединенном заседании СНК, ВЦИК, II Всероссийского крестьянского съезда, районных советов, думы, воинских, фабрично-заводских и профессиональных организаций, ЦК и ПК большевиков и левых с.-р. под председательством Свердлова обсуждалось перемирие и дальнейшая борьбе за мир. Спиридонова от имени левых с.-р. заявила о полном доверии и поддержке Совнаркому. Принимаются предложенное Зиновьевым обращение к украинским рабочим, солдатам и крестьянам с разоблачением политики Рады и предложенное Прошьяном (левый с.-р.) воззвание к трудящимся всего мира — по поводу мирных переговоров.

За подписью председателя Особого совещания по обороне и народного комиссара по военным делам Подвойского издан приказ о реорганизации районных и порайонных заводских совещаний с целью ликвидации заказов на оборону или уменьшения их до нормального уровня мирного времени.

На заседании правой части Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов обсуждался доклад исполнительного комитета 1-го созыва. Докладчик утверждает, что Исполком все время настаивал на передаче земли в ведение земельных комитетов, опровергает обвинения в том, что комитет поддерживал повышение твердых цен на хлеб и мешал заключению мира. Оратор призывает вспомнить о заслугах Исполкома: благодаря ему состав Учредительного собрания в своем подавляющем большинстве социалистический.

В ВРК Румынского фронта (ст. Соколы в Бессарабии) прибыл Рошаль (б-к) в качестве представителя центральных органов советской власти. После заседания ВРК, на котором председательствовал Рошаль и которое имело целью выяснение политического положения на Румынском фронте и позиции командующего фронтом генерала Щербачева, Рошаль был арестован румынскими властями, с согласия Щербачева, и посажен в румынскую тюрьму. Во второй половине декабря Рошаль был убит в окрестностях Ясс русскими и румынскими офицерами. Никаких официальных сообщений об этом убийстве не было.

На съезде 3-й армии выбран армейский комитет, в который вошли от большевиков 75 человек, максималистов — 6, левых с.-р. — 9, социалистического блока —9.

Постановлено организовать доставку и распространение в армии левой социалистической литературы. Постановлено организовать при армейском комитете агитаторские курсы. Принята резолюция о ведении пропаганды в германской армии (доставка социалистической литературы на немецком языке, создание специального кадра агитаторов — через центр).

На митинг

Каледин издал приказ о недопустимости захвата рабочими предприятий и вмешательства их в административные дела.

Калединым объявлена мобилизация казаков призыва 1903, 1904, 1905 и 1906 годов. Северные районы области отказались от исполнения этого приказания, южные — колеблются.

Московский совет р. и с. депутатов объявил Москву на военном положении по 20 декабря в связи с усилением контрреволюционных сил. Воспрещается устраивать собрания на улицах и площадях, расклеивать воззвания без разрешения комитета по делам печати, выпускать повременные издания без предварительной цензуры и нарушать правильный ход работ учреждений или предприятий. Командованию МВО предлагается определить категории лиц, которым воспрещается выезжать из Москвы без особого разрешения, учредить временный революционный трибунал и следить за выполнением вышеуказанных мероприятий.

Вследствие агитации старшего медицинского персонала в Москве забастовали все амбулатории городских больниц и ряд госпиталей.

На заседании съезда делегатов Московского военного округа с докладом по вопросу о демобилизации выступил Мандельштам. Докладчик отметил огромную роль землячеств по части живой связи центра с деревней и координации их действий. «У солдат, организованных в землячества, появится сознательная дисциплина, и тогда они не будут уходить с фронта». Кузнецкий считает необходимым вооружение всего народа, способного отстаивать завоевания революции. Преображенский указывает на необходимость распустить армию по домам, чтобы разделить деревню в политическом, классовом отношении.

На съезде советов и демократических организаций Иваново-Кинешемского района при энергичной поддержке профсоюза текстильщиков решено создать районный совет для подготовительных работ по организации новой губернии.

В Воронеже переизбранный Совет р. и с. депутатов объявил себя высшим органом власти. Партийный состав Совета: 52 большевика, 23 левых с.-р., 4 правых с.-р., 16 беспартийных. ВРК реорганизован в административно-политический отдел Совета.

В Орле задержан и разоружен эшелон казаков, шедших с позиций на Дон.

В Оренбурге открылось Всебашкирское учредительное собрание «курултай», продолжавшееся до 20 декабря.

На объединенном заседании исполнительного комитета Иркутского совета и окружного бюро советов было решено предложить юнкерам немедленно разоружиться. После предъявления этого решения центральная часть города была занята юнкерами, что явилось сигналом к военным действиям. Бои продолжались до 17 декабря.

Колонна курсантов — юнкеров

Объединенный исполнительный комитет советов р. и с. депутатов Владивостока «ввиду готовящегося активного выступления со стороны части старших служащих правительственных учреждений, создавших тайный стачечный комитет», и «ввиду тревожного настроения в городе» избрал ВРК из пяти лиц и вручил ему всю полноту власти в городе.

Генеральный секретарь по великорусским делам Одинец обратился к населению России с воззванием, в котором указывает, что разоружение большевиков и высылка их за пределы Украины направлены исключительно против анархии и насильственных попыток нарушить права Украинской Народной республики.

В Харькове — забастовка печатников. Большевиками заняты почта, телеграф, телефон и управление Южных жел. дорог. Служащие почты, телеграфа и телефона забастовали.

По инициативе меньшевиков и бундовцев состоялось совместное заседание партийных комитетов социалистических партий. На этом заседании большевики потребовали: пропуска сырья в Россию, посылки в Россию продовольствия, свободного проживания на Украине русских солдат, демобилизованных из старой армии, свободного пропуска Красной гвардии на Дон. Украинцы ответили согласием на первые три пункта, взамен чего потребовали вывода из Харькова московского революционного отряда Сиверса, который к этому времени занял почти все главные учреждения города.

Вечером состоялся объединенный пленум Совета р., с. и кр. депутатов, городской думы и Рады, обсуждавший вопрос о власти на Украине и в Харькове. Представители Рады требовали полного признания Рады, меньшевики — объявления независимости и от России, и от Украины, Донецко-Криворожской области и объявления Харьковского совета высшим органом области. Среди большевиков единодушия нет.

На экстренном заседании (во время перерыва пленума советов) Донецко-Криворожского областного к-та РСДРП (б) и краевого партийного к-та (прибывшего из Киева в Харьков вместе с делегатами Всеукраинского съезда советов) принимается предложение Артема (Сергеева): 1) обсуждение вопроса о власти на пленуме советов снять до окончания съезда советов Украины, 2) немедленно собрать всю Красную гвардию и предложить ей быть наготове. В 2 часа ночи на 9 декабря Совет принял предложение фракции большевиков о снятии вопроса о власти до окончания съезда советов Украины.

Красная гвардия

Опубликовано воззвание «Всем… всем… всем…», в котором Екатеринославский военно-революционный штаб при Совете р. и с. депутатов «призывает всех солдат, рабочих и крестьян… оказать ему самую решительную поддержку» против Каледина и контрреволюции, попытки «внести рознь в среду солдат и натравить рабочих против солдат, украинцев против великороссов, одних солдат против других».

Издано постановление войскового круга о реорганизации власти на Дону. По новой структуре вся исполнительная власть принадлежит войсковому правительству во главе с атаманом. В правительстве семь мест (из 14) предоставлены не казачьему крестьянскому населению.

Исполнительный комитет Совета р. и с. депутатов Баку постановил отправить в Грозный для охраны ж.-д. линии вооруженный отряд солдат и матросов в 500 человек.

В Петрограде открылся VIII съезд еврейской с.-д. партии Бунд. Присутствует более 100 делегатов. С отчетом о деятельности ЦК выступил Вайнштейн, сказавший, что политическая линия Бунда совпадала с линией общероссийского центра РСДРП (м). Докладчик отмечает, что, не в пример дореволюционному периоду, ЦК Бунда по целому ряду политических вопросов перестал играть руководящую роль. Усилилась роль областных организаций Бунда.

Представитель Северо-западного комитета Бунда Эстер Фрумкина отмечает, что его политическая линия резко расходится с позицией ЦК Бунда, вполне примыкая к интернационалистскому лагерю. Вследствие этого бундовские организации С.-З. края активны и влиятельны. Противоположную картину рисует Рафес — представитель Южного областного комитета. Там сильны фракционные разногласия.

Представители Бунда решили оставаться в Раде до последней возможности, не считаясь с ее крайне федералистскими стремлениями; бундовцы в Раде голосовали за «универсал» (меньшевики и с.-р. воздержались от голосования).