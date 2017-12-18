Москва, 18 декабря, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Российский правозащитник, председатель правления и один из основателей международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе организации.

A.Savin Арсений Рогинский

«За много лет до возникновения «Мемориала» он начал борьбу за историческую правду и за права человека — и был лишён за это свободы. Он продолжал борьбу до последнего дня — без него деятельность «Мемориала» на протяжении всех этих лет была бы невозможна. И мы не мыслим «Мемориала» без него сейчас», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Арсений Рогинский умер в Израиле после тяжёлой и продолжительной болезни.

Арсений Рогинский — российский историк, правозащитник, общественный деятель. В 1981 году был приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в подделке документов, а позднее, в 1992 году, полностью реабилитирован.

В 1988—1989 годах Рогинский стал одним из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». В 1996 году занял должность председателя правления организации.

В декабре 2016 года общество «Мемориал» было внесено в реестр некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.