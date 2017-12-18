Коллонтай накормит Россию тихоокеанскими креветками из Калуги
Калуга, 18 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки заработала сегодня, 18 декабря, в селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области. Как сообщает пресс-служба администрации регионы, в церемонии открытия приняли участие губернатор Анатолий Артамонов и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
Как рассказал генеральный директор ООО «Русская Креветка» Роберт Стабблбайн, объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 100 миллионов рублей. Мальков для дальнейшего разведения ввозят из лучших питомников Европы и США. Процесс выращивания высокотехнологичен, почти полностью автоматизирован. На предприятии созданы специальные резервуары для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Для мальков подготовлен инкубатор, где одновременно могут расти до 30 тысяч креветок.
«Русская Креветка», по словам ее руководителя, располагает возможностями для значительного увеличения объема производства (до 100 тонн в год), гарантирующего замещение ввозимых импортных замороженных креветок. С начала года выращено пока 2 тонны креветки. Объемы производства в будущем планируются до 20 тонн в год.
«За один год мы добились таких масштабов производства и качества продукции, какого наши зарубежные коллеги достигают за 15 лет, — заявил Стабблбайн.— Вот что значит калужские специалисты и наши биологи-технологи».