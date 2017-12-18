Калуга, 18 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки заработала сегодня, 18 декабря, в селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области. Как сообщает пресс-служба администрации регионы, в церемонии открытия приняли участие губернатор Анатолий Артамонов и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Пресс-служба правительства Калужской области На новой ферме по выращиванию креветок

Как рассказал генеральный директор ООО «Русская Креветка» Роберт Стабблбайн, объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 100 миллионов рублей. Мальков для дальнейшего разведения ввозят из лучших питомников Европы и США. Процесс выращивания высокотехнологичен, почти полностью автоматизирован. На предприятии созданы специальные резервуары для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Для мальков подготовлен инкубатор, где одновременно могут расти до 30 тысяч креветок.

Пресс-служба правительства Калужской области На новой ферме по выращиванию креветок

«Русская Креветка», по словам ее руководителя, располагает возможностями для значительного увеличения объема производства (до 100 тонн в год), гарантирующего замещение ввозимых импортных замороженных креветок. С начала года выращено пока 2 тонны креветки. Объемы производства в будущем планируются до 20 тонн в год.

«За один год мы добились таких масштабов производства и качества продукции, какого наши зарубежные коллеги достигают за 15 лет, — заявил Стабблбайн.— Вот что значит калужские специалисты и наши биологи-технологи».