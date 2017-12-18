Москва, 18 декабря, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Россия призывает США к выводу их ядерного оружия с территории Европы, заявил 18 декабря журналистам агентства «РИА Новости» директор Департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Михаил Ульянов.

Ironna.jp Ядерное оружие США

По мнению Михаила Ульянова, Вашингтону, который продолжает держать на своих базах в Европе до двухсот ядерных авиабомб, давно уже пора последовать примеру России, которая вывела все ядерные вооружения с территорий других стран.

«Россия вывела все свои ядерные вооружения на национальную территорию. Считаем, что то же самое давно уже следовало бы сделать и американской стороне», — сказал Михаил Ульянов.

При этом Михаил Ульянов напомнил, что США уже заявили о планах модернизации этих боеприпасов для повышения их точности. Вполне возможно, что речь идет о переброске в Европу дополнительного числа ядерных бомб, так как их модернизация возможна только на территории США.

«Если при этом и в самом деле имеется в виду разместить в Европе дополнительное количество ядерных боезарядов сверх имеющихся, то это может только усугубить ситуацию», — подчеркнул Ульянов.

Напомним, ранее директор Департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями сообщал о планах Вашингтона разместить в Европе так называемые универсальные ядерные бомбы, которые должны поступить на вооружение в 2020 году.

Ядерное оружие США размещено на территории Турции, Голландии, Италии, Германии и Бельгии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что военные мероприятия США в Европе, такие как переброска к границам России бронетанковой бригады, строительство в этих районах дополнительной военной инфраструктуры и усиление американского военного присутствия в Норвежском и Баренцевом морях угрожают европейской безопасности.