Симферополь, 18 декабря, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Несмотря на то, что терминал международного аэропорта «Симферополь» строится на условиях государственно-частного партнёрства, интересы Республики Крым даже при доле акций — 49% полностью защищены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Главный международный аэропорт полуострова является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма

Напомним, главный международный аэропорт полуострова является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов.

Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Помимо этого в рамках ФЦП развития Крыма выделено 13 млрд рублей на строительство взлётной полосы.

«Таковыми были условия инвестора, до которого почти все предложения к нам поступали на 50% ниже действующего. При этом республика защищена рядом юридических условий и процедур: снятие директора, отчуждение, взятие кредитов и тому подобное возможно только при 100% голосов. Всё тщательно проработано, всё прозрачно. Изначально инвестор претендовал на большую долю, но пошёл нам на встречу. Так или иначе, без этого терминала мы бы дальше не вышли на новый уровень», — пояснил Сергей Аксёнов.

По его мнению, качество работ в аэропорту на должном уровне и здесь не стыдно будет принимать туристов из других стран.

«На мой субъективный взгляд, наш аэропорт станет лучшим в стране», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгения Плаксина, строители уже прошли 12 ключевых дат из 14.

«Рисков по несвоевременному вводу в эксплуатацию не видим. До конца календарного года будет завершена отделка фасада терминала. На 93% выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи. К новому году постараемся ввести в эксплуатацию багажную конвейерную зону, а также провести пусконаладочные работы по подведению тепла, воды и электроэнергии», — подчеркнул Плаксин.

Он также отметил, что в новом терминале полностью остеклили криволинейные фасады, смонтировали более 5,7 тысячи тонн металлоконструкций и возвели 136 уникальных криволинейных колонн до 35 метров высотой.

Весной-летом 2018 года после введения объекта в эксплуатацию пропускная способность аэропорта возрастёт до 3650 пассажиров в час. Предприятие сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год. В новом терминале будут работать 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также здесь предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами.