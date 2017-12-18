Калуга, 18 декабря, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, состоялось внеочередное заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли поправки в бюджет на 2017 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 560 миллионов рублей за счёт поступлений из областного бюджета.

Пресс-служба Городской думы Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 18.12.17

305 миллионов рублей из этой суммы будут использованы для исполнения долговых обязательств Калуги перед областным бюджетом. 138,3 млн. рублей будет выделено для предоставления субсидии МУП «Калугатеплосеть» в целях финансового обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения города Калуги.

95,3 млн. рублей выделяется на компенсацию части расходов на создание условий для осуществления присмотра и уходя за детьми и содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях.

27,6 млн. рублей выделяется на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций, 12,6 млн. рублей будет направлено на обеспечение социальных выплат семьям с детьми, 4 миллиона рублей — на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, 3,5 млн. рублей — на осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка.

11,7 млн. рублей выделяется на предоставление отдельным категориям граждан пособий и компенсаций по линии отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу.

На исполнение указов президента Российской Федерации управлению культуры выделяется 2 миллиона рублей, управлению образования — 1,8 млн. рублей, управлению физической культуры, спорта и молодёжной политике — 1,9 млн. рублей.

Порядка 700 тысяч рублей выделяется на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 1,5 млн. рублей выделяется на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальному предприятию «Кинотеатр «Центральный», связанные со сдачей в аренду недвижимого имущества.