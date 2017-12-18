Ярославль, 18 декабря, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен проект закона, которым предлагается привести ставку налога на игорный бизнес в соответствие с Налоговым кодексом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума

По информации управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области, в настоящее время на территории региона зарегистрирован 31 пункт приема ставок букмекерских контор.

Законом Ярославской области для них установлена налоговая ставка на игорный бизнес в размере 7 000 рублей.

Между тем в тех регионах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены законами субъектов Российской Федерации, они определяются Налоговым кодексом Российской Федерации. Сейчас эта цифра составляет 10 тысяч рублей.

Поэтому региональное правительство предлагает признать утратившим силу областной закон. Тогда ставка будет автоматически устанавливаться Налоговым кодексом.

Как поясняют авторы законопроекта, это позволит привлечь дополнительные доходы в областной бюджет в размере около 1 млн. рублей.