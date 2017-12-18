Какое оружие использовала Россия в Грузии и на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Безосновательно: авторы ИА REGNUM в Белоруссии останутся под стражей;
- НАТО обвиняет: где Россия «использовала этнические меньшинства»;
- Москва диктует повестку дня: кто сделал Россию державой мирового уровня;
- Памятная дата России: Госдума рассмотрит законопроект о победе во Второй мировой войне;
- Надёжный тыл: Дальний Восток прикроют с воздуха и моря.