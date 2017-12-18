Калуга, 18 декабря, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, на очередном заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги был одобрен проект законодательной инициативы по внесению изменений в закон Калужской области «Об административных правонарушениях».

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 18.12.2017

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, проект закона предусматривает ужесточение административной ответственности за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования, а также установление административной ответственности водителей за невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам.

Предлагается увеличить размер штрафов за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа со 100 до 1000 рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений с 300 до 3000 рублей.

Депутаты также одобрили представленный управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений проект положения «О порядке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образования «Город Калуга».

Публичный сервитут представляет собой вид земельного сервитута, устанавливаемого законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учётом результатов общественных слушаний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, не предусматривающий изъятия земельных участков.

Земельный сервитут предусматривает право ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом.

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, подъезда (подхода) к пунктам государственной геодезической сети и их охранным зонам, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Проектом предусматривается введение нормативно-правового регулирования в данной сфере на территории города Калуги.