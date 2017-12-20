Брюссель, 20 декабря, 2017, 03:15 — ИА Регнум. ЕС инициировал Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO), соответствующее постановление подписали 25 стран — членов ЕС. О первоочередных проектах PESCO пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Eeas.europa.eu Подписание заявления о PESCO

В числе приоритетных задач — инвестиции в оборону, разработка совместных проектов с целью развития оборонных мощностей или объединение уже существующих для реализации конкретных операций. Предполагается создание сети логистических центров в Европе и поддержка операций, направленных на принятие трансграничных решений для более эффективной логистики и связи, обеспечение «военной мобильности» ради «повышения скорости передвижения вооруженных сил по всей Европе», упрощение процедуры при перемещении по железным, автомобильным и водным дорогам или воздушным путем.

Политическую направленность новой оборонной инициативы подчеркнул председатель Европейского совета Дональд Туск:

«В течение многих лет сильнейшим аргументом против PESCO было опасение, что программа приведет к ослаблению НАТО. Но все совсем наоборот. Сильная европейская безопасность естественно укрепляет НАТО. Вот почему PESCO — это не только хорошие новости для нас, но это также хорошая новость для наших союзников. И плохие новости для наших врагов».

Впрочем, подозрений, что PESCO не будет конкурировать с НАТО, становится все больше.

Является ли сосуществование НАТО и ЕС аксиомой, читайте в статье: ЕС может начать разговор с Россией о безопасности заново и с чистого листа

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