Калуга, 18 декабря, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги под председательством Александра Одиночникова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 18.12.2017

Как сообщает пресс-служба думы, в ходе заседания был одобрен проект положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга». Новая редакция положения была разработана в целях оптимизации существующего порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления. В новой редакции уточняются полномочия и порядок работы комиссии по организации и подготовке проведения учредительной конференции по вопросу создания ТОС, уточняется процедура установления или изменения границ территории ТОС. Также вводится требование о том, что ответственность за подлинность и достоверность сведений, содержащихся в протоколах собрания жителей, возлагается на граждан, инициирующих процесс создания ТОС.

Депутаты также одобрили поправки в решение Городской думы «О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга».

Предусматривается создание в Книге почёта города Калуги двух разделов: граждане, занесённые в Книгу почёта, и трудовые коллективы, занесённые в Книгу почёта.

Члены комитета поддержали предложения по внесению изменений в постановление «Об управлении экономики и имущественных отношений», согласно которым управление наделяется полномочиями по координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнёрства.

В ходе заседания комитета была заслушана информация о реализации муниципальной программы «Гражданская инициатива». Всего на реализацию программы в текущем году было выделено 5,2 млн. рублей. За счёт этих средств было издано более 30 буклетов, газетных статей и телевизионных фильмов о деятельности ТОС. 33 территориальных общины получили финансовую поддержку, девяти территориальным общинам были предоставлены муниципальные помещения для работы.

Председатель комитета Александр Одиночников отметил успехи в реализации программы и выразил благодарность сотрудникам управления по работе с населением.