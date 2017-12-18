Санкт-Петербург, 18 декабря, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин публично выразил президенту Соединенных Штатов и их спецслужбам благодарность за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге — к теме терроризма у него особое внимание. Помощь ЦРУ, вероятно, заключалась в обнаружении устройства, с помощью которого злоумышленники обсуждали свои планы, предполагают эксперты.

Задержание террористов в Петербурге (кадр оперативной съемки)

В воскресенье, 17 декабря, Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за помощь со стороны ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге. Информация о разговоре президентов на эту тему, вопреки обыкновению, почти сразу появилась на официальном сайте Кремля. Таким образом российский президент сам сделал разговор публичным. На следующий день Дональд Трамп передал благодарность Путина главе ЦРУ.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 декабря в Петербурге сотрудники ФСБ России задержали семерых граждан по подозрению в причастности к подготовке теракта и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Один из задержанных — 18-летний местный житель, занимавшийся изготовлением взрывчатки — дал признательные показания и рассказал, что теракт планировалось совершить в Казанском соборе 17 декабря.

Пятеро из семи задержанных уже арестованы решением суда, но большинство из них не признают своей вины. По данным ФСБ, все они входили в законспирированную террористическую ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У фигурантов уголовного дела изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература.

Публичное выражение президентом России благодарности американской стороне за помощь в предотвращении теракта неудивительно, если вспомнить его обостренное отношение к теме терроризма, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев. Он напомнил, что 11 сентября 2001 года Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил Джорджу Бушу, высказав слова сочувствия и поддержки народу США, и в дальнейшем неизменно был внимателен к этой теме.

Публичный обмен любезностями Путина с Трампом будет способствовать некоторому сближению если не государств, то их лидеров, полагает Васильев. Ситуация пошла «в плюс» всем ее участникам: и Путину — за то, что взаимодействует с США, и Трампу — за то, что российский президент выражает благодарность США. Хозяину Белого дома, с его внутриполитическими проблемами, это принесет небольшой, но значимый рост рейтинга.

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Какую именно помощь агенты ЦРУ оказали российским коллегам, спецслужбы, по понятным причинам, не раскрывают. Известно только, что подозреваемых в причастности к подготовке теракта координировали через мессенджер Telegram, причем координатор находится за рубежом.

На основании таких данных можно сделать вывод, что сотрудники ЦРУ передали в ФСБ информацию о конкретном устройстве передачи данных, которое использовали злоумышленники, предположил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Рябых, эксперт IT-рынка.

Вероятно, это устройство ранее где-то «наследило», например, через контакты с другими подозрительными гражданами и организациями, и информацию о нем передали в ФСБ. Располагая такой информацией, российские спецслужбы нашли владельца устройства по взаимодействию гаджета с сотовыми сетями.

«Следить сейчас — не проблема. Проблема — в том, чтобы знать, за кем надо следить, — отмечает Рябых. — Но все-таки каждое устройство оставляет свои «личные» следы. И если анализировать контакты, посещаемые ресурсы и «окрас» той информации, которая передается и принимается с помощью этого устройства, то можно добиваться положительного результата — как в этом случае».

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