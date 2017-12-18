Тамбов, 18 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. О том, как удалось перестроить систему с привычного администрирования на открытый диалог с людьми, мы поговорили с первым заместителем главы администрации Тамбовской области, руководителем аппарата главы администрации Олегом Ивановым.

Фото Евгении Михайловой Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов

— Она не работала вообще. Власть существовала сама по себе, люди — сами по себе. Власть делала то, что считала нужным и так, как ей было удобно. Люди со своими проблемами пытались до нее достучаться, но практически безуспешно. Гражданское общество находилось в зачаточном состоянии — минимум инициативы «снизу», никакого внимания «сверху». Но вечно так продолжаться не могло. Как только регион возглавил Александр Валерьевич Никитин, он одним из важнейших направлений деятельности обозначил переформатирование отношений между властью и обществом. Он поставил задачу сделать все уровни власти в регионе более открытыми, вовлечь активных представителей общественности в процесс принятия значимых решений. В связи с этим был предпринят ряд конкретных шагов. В первую очередь, был перестроен механизм ответственности чиновников за работу с обращениями граждан, поступивших на неофициальный сайт губернатора «Прямая линия». В результате этот ресурс стал самым действенным и потому популярным у населения. Сроки подготовки ответов мы сократили до недели, и теперь за каждым обращением закреплен конкретный представитель исполнительной власти региона или муниципалитета, и он сопровождает это обращение с момента поступления и вплоть до решения вопроса.

Власть стала более ответственной и приближенной к реалиям жизни, стала вызывать больше доверия у населения. Но еще одним достижением мы считаем налаживание постоянной связи с активными гражданами, желающими принять участие в жизни общества. Такие среди тамбовчан всегда были, но их мнение надо было услышать, их действия организовать и направить на решение общественно полезных задач. Считаю, мы с этим справились. За последнее время количество реально действующих, а не виртуально существующих некоммерческих организаций, общественных движений значительно выросло, причем расширился спектр их интересов. Меры по развитию инфраструктуры некоммерческого сектора региона и активизации государственной поддержки социально ориентированных НКО, предпринятые в 2016—2017 годах, подтвердили свою эффективность. Кадровый, интеллектуальный, проектный потенциал сектора возрос многократно. Как результат — самое успешное за всю историю тамбовских некоммерческих организаций (2006 — 2017 годы) участие в конкурсах президентских грантов. В этом году их получателями стали 16 НКО региона на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Да и число муниципальных программ поддержки СО НКО, разработанных и осуществляемых органами местного самоуправления области, в течение этого года выросло до 17 (в 2016 году их было 11).

Кроме того, мы провели эксперимент по пересмотру механизма взаимодействия муниципальных властей с населением на территории областного центра.

— Да, в Тамбове когда-то были созданы советы территорий как органы местного самоуправления, но со временем их работа затихла, стала незаметной и малоэффективной. Может быть, потому, что советам территорий не хватало настоящих лидеров. Это особенно проявилось в прошлом году, когда по инициативе губернатора в регионе был реализован проект «Наш двор» по благоустройству дворовых территорий. Благодаря этому проекту люди поверили, что взаимодействие власти и общества не только может, но и должно быть плодотворным.

Представители общественности активно включились в работу: решали, какие должны быть проведены работы по благоустройству дворов, где именно следует установить детскую площадку, спортивные снаряды, заасфальтировать дорожку, собирали подписи в поддержку своих предложений, контролировали каждый этап реализации проекта. Это стало подтверждением их желания участвовать в управлении территорией, на которой живут их семьи, но существовавшие на тот момент советы территорий никак себя не проявили, не смогли организовать взаимодействие с муниципальными властями. Поэтому губернатор решил, что систему общественного самоуправления необходимо менять.

Была создана рабочая группа, которая проработала разные варианты, и в результате родилась идея создания общественных префектур. Первая из них была создана в одном из самых сложных микрорайонов областного центра, в так называемом Лётном городке или, попросту, Лётке, в котором много лет подряд для населения практически ничего не делалось. Организовали выборы общественного префекта — в надежде на то, что люди, уставшие от невнимания местных властей к своему микрорайону, выберут настоящего лидера, энергичного представителя своих интересов, который найдет общий язык с представителями и депутатского корпуса, и муниципалитета. Так всё и получилось.

— Первая общественная префектура организовала за лето и осень этого года такой объем работы по благоустройству Лётки, который этот микрорайон не знал за последние лет двадцать, если не больше. Сейчас эта территория — одна из самых красивых и комфортных в Тамбове. Вторая префектура микрорайона «Олимпийский», созданная на севере областного центра, тоже успешно решает наболевшие вопросы по застройке зеленых зон и организации благоустройства общественных территорий. Именно потому, что опыт работы префектур понравился всем, и в первую очередь — жителям этих территорий, недавно в Тамбове была создана третья префектура с говорящим названием «Центральная», которая объединила несколько микрорайонов. Я знаю, что к этой инициативе присматриваются также жители других городов области, и мы готовы им оказать всемерную поддержку. Поскольку о работе общественных префектур не раз рассказывали средства массовой информации, в том числе и ваше информационное агентство, то не исключено, что нашим опытом уже пользуются и в других регионах. Если нужны подробности — пусть обращаются, мы всегда рады помочь, поделиться опытом.

— В том-то вся и сложность, что эти проблемы — из тех, которые нельзя решить быстро и окончательно, но мы ими занимаемся постоянно. Все они — на личном контроле у Александра Валерьевича. По его поручению создана рабочая группа, в которую, кроме меня, входит курирующий строительство вице-губернатор Арсен Габуев, руководители профильных структур, представители общественности, мы собираемся еженедельно. Ведем переговоры с застройщиками, с подрядчиками, с хозяевами квартир. На очередном совещании по решению проблемы обманутых дольщиков были озвучены сроки сдачи еще двух объектов из числа долгостроев. На одном из них работы не велись более пяти лет, строительство возобновилось только в этом году. По последней информации, объект будет сдан весной 2018 года. Другой дом не относится к реестру обманутых дольщиков, где сейчас числятся 328 человек, но квартиры в нём не могут сдать уже более двух лет, поэтому мы тоже им занимаемся. По информации компании, которая взялась за достройку этого дома, он почти готов: осталось провести пусконаладочные работы инженерных систем. Ориентировочный срок сдачи этого дома — середина декабря.

В ближайшее время в Тамбовской области могут быть введены дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков. Мы создали ООО «АИЖК Строй», которое теперь выполняет функции регионального оператора и финансирует продолжение строительства проблемных домов. Уже есть видимые результаты совместной работы. Это дает нам основание полагать, что в 2018 году все дольщики получат свое жилье.

Что касается проблемы дачников, которые в связи с объективными обстоятельствами могут лишиться своих построек на земельных участках, приближенных к газопроводам, то мы сейчас решаем этот вопрос на уровне Газпрома. В частности, наш губернатор обратился к главе этой компании Алексею Миллеру с конкретным предложением по переносу на безопасное расстояние от садоводческих домов одного из участка газопровода «Кирсанов-Тамбов» при финансовом участии областного бюджета. Пока идут консультации, мы организовали бесплатную юридическую помощь и конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов в предоставлении отсрочек по сносу строений до того, как проблемный газопровод полностью выведут из эксплуатации. Уже доработан проект, с учетом всех замечаний, сейчас он проходит согласование в «Газпроме», а следующим шагом будут инвестиции и непосредственно перенос газопровода. Надеемся, что в ближайшее время вся документация будет согласована и процесс переноса будет запущен в следующем году.

— Судите сами, вот факты. В этом году на территории области благоустройство дворовых и общественных территорий происходит по двум федеральным программам — «Формирование комфортной городской среды», «Устойчивое развитие сельских территорий» и в рамках нашего регионального губернаторского проекта «Народная инициатива». На данный момент реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» практически завершена. Благоустроены все 74 общественных территории, вошедшие в программу. Из 253 дворов работы завершены в 252. Немножко «подкачал» областной центр, затянул выполнение работ, но до конца года все будет доделано. В целом по этой программе из всех источников финансирования, а это и федеральный, и областной, и муниципальный бюджеты — затрачено более 250 млн. рублей. Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году в 29 муниципалитетах созданы и обустроены 37 объектов — новые зоны отдыха со спортивными и детскими игровыми площадками. Один из самых успешных проектов на Тамбовщине, «Народная инициатива», позволил реализовать в этом году 532 различных проекта, решив многие насущные вопросы муниципалитетов и улучшив жизнь тысяч человек. Бюджетные расходы составили более 100 миллионов рублей, софинансирование местных жителей — 21 миллион рублей. На средства проекта проведены работы по ремонту дорог, социальных учреждений, благоустройству, строительству водопроводов, установке детских и спортивных площадок.

Так что главный итог всех этих проектов — реализация почти тысячи разных инициатив жителей области при самом активном их участии. Как тут можно быть недовольным? Поэтому в следующем году, при поддержке главы региона, мы обязательно продолжим благоустраивать нашу «маленькую планету». Чем больше при этом будет привлечено средств по разным программам, тем лучше. Главное — результат.

— Новое — то, что в Тамбовской области наконец-то появилось само понятие «молодежная политика». Раньше были отдельные мероприятия для школьников, для студентов, но неформальный, продуманный, выстроенный на перспективу подход к работе с молодежью в регионе появился недавно. Мы давно поняли, что развитие патриотизма — это не обязательно организация традиционных мероприятий с участниками или хотя бы свидетелями Великой Отечественной войны — их, к сожалению, остается с нами все меньше, и им все труднее участвовать в общественной жизни. Патриотизм — это ощущение себя частью родины, огромного сильного государства, и чувство востребованности именно в этой стране. Я убежден: дело не в мероприятиях, на одно-два больше их будет или меньше — не это главное. Важно, чтобы тамбовские старшеклассники и студенты по-настоящему ощутили, что они не предоставлены самим себе, что каждый из них ценен для будущего страны, что надо стараться проявлять себя в общественной жизни, и тогда их заметят и поддержат. Конечно, мы постоянно «в тренде», мы работаем в направлениях, заданных на федеральном уровне — в русле президентских инициатив и решений правительства, но мы стараемся не только оперативно уловить новые веяния, но и самым лучшим образом их реализовать в регионе и развить. И это достойная цель — стать первыми, лучшими. Без постановки таких целей и работы над их достижением не будет развития общества.

И хочу особо подчеркнуть: понятие «социальный лифт» — не просто слова. Это правильная тенденция — вовлечь в общественную жизнь как можно больше молодежи, сплотить всех, дать каждому желающему возможность реализовать себя в тех направлениях, которые ему больше нравятся, понять, к чему лежит душа, будь это участие в волонтерском, добровольческом движении, в политических, патриотических акциях, в недавно созданной Юнармии или в инновационных проектах. А лучшие, проявившие еще и лидерские качества, не останутся без поддержки в своем колледже или вузе, без внимания со стороны работодателей. Так и должно быть. И результаты уже есть. Количество активных представителей молодежи, желающих заявить о себе на муниципальном и региональном уровне, за последнее время выросло в разы. Вы посмотрите, сколько участников собирают и наши онлайн-акции, и флеш-мобы, и мероприятия в реале — это тысячи людей, и их число будет постоянно расти. Кстати, когда тамбовское молодежное движение организовало сетевую акцию #РоссииНуженПутин, то к ней буквально за два дня присоединились более пяти тысяч человек, и не только тамбовчан. Вполне возможно, что и их голоса были услышаны президентом, и вместе с другими повлияли на его решение баллотироваться на следующий срок.

— Основными задачами станут обеспечение безопасности, доступности избирательных участков, обеспечение законности избирательного процесса, легитимности результатов и, что тоже очень важно, информированности людей. Мы прекрасно понимаем, что результат выборов на территории региона определят общественные настроения, поэтому в день голосования должны предоставить максимум возможностей для волеизъявления каждого избирателя. Очень важно в очередной раз выверить списки избирателей, чтобы не доставлять дискомфорта всем пришедшим на участки, а также реализовать принципы безбарьерной среды для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями. Об этом особенно заботится и наш губернатор. Организация видеонаблюдения, равный доступ на избирательные участки для всех избирателей и наблюдателей, профессионализм работы избирательных комиссий — все это в очередной раз будет полностью обеспечено.

Насчет информирования населения и поддержания интереса к выборам. Здесь мы намерены достучаться до разных категорий избирателей. Наглядная агитация, информация в традиционных СМИ — телевидении, газетах, радио — для всех. Для наиболее продвинутой аудитории — дополнительное информирование в интернет-ресурсах и соцсетях, а специально для молодежи — отдельные сетевые проекты. Ведь для того, чтобы принять решение прийти к урнам для голосования, каждый потенциальный избиратель должен осознать, что это будет один из самых значимых его поступков на ближайшие шесть лет. Процесс голосования в Тамбовской области будет не только безопасным, но и комфортным, и я уверен, что тамбовчане придут на избирательные участки не только из чувства гражданского долга, но и из искреннего желания сделать свой выбор в пользу стабильного развития страны.