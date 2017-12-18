Мышкин, Ярославская область, 18 декабря, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области около музея живых ремесел установили скульптуру «Мышь-купчиха». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре ремесел «Мышгород».

Группа «Мышкин туристический» Вконтакте Мышь-купчиха в Мышкине

Скульптура выполнена из стали. В руке мышь держит платочек, который указывает на музей, где делают гончарные и кузнечные изделия и проводят мастер-классы. Высота скульптуры — 170 сантиметров, вес — 200 килограммов. Автор скульптуры — кузнец Александр Беляков.

«Мы изготовили ее, как раньше делали доспехи. Разогрели стальные листы, а потом методом выстукивания придали им нужную форму. Затем покрыли патиной, и мышь стала похожа на медную скульптуру», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель НКО «Центр ремесел «Мышгород» Василий Теркин.

«Мышь-купчиха» уже стала популярным туристическим объектом. В городе это первая скульптура такого рода. Ранее мышкинские кузнецы выковали стальную мышеловку, которая установлена в Городе мастеров в селе Поводнево.