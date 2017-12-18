Москва, 18 декабря, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Редкий выдвиженец дойдет до ЦИК?

launedekeg.wordpress.com Выборы

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года: постановление Совфеда «О назначении выборов президента Российской Федерации» опубликовано в «Российской газете». Дело за малым — подать документы в Центральную избирательную комиссию и зарегистрировать свою кандидатуру.

К настоящему времени о своем желании принять участие в выборах заявили 23 человека. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число претендентов, скорее всего, будет расти. Но заявить — не значит подать документы. При этом условия облегчили, поскольку количество подписей существенно снижено. Может быть, смягчение условий и приведет к росту числа кандидатов.

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Для потенциальных кандидатов даже представили специальное программное приложение для подготовки документов на всех этапах предвыборной кампании, как для партий, так и для самовыдвиженцев — вполне в духе цифровой экономики. В любом случае, в ЦИК надеются на «приятные сюрпризы» в ходе предвыборной кампании и на то, что выборы будут «конкурентными» и «интересными».

О своем намерении баллотироваться на новый срок 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, он пойдет самовыдвиженцем. В Кремле уже заявили, что конкурентов ему нет — они еще «не созрели». Среди кандидатов, отметим, нет ни одного по-настоящему влиятельного кандидата от оппозиции, да и, собственно, у оппозиции нет таких кандидатов.

Известные оппозиционеры — есть, а высокого рейтинга у них — нет. Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, то Путин мог бы рассчитывать на 67% голосов избирателей.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Как по нотам: Путин и Трамп красиво разыгрывают партию

Если для Путина выборы еще впереди, то для президента США Дональда Трампа позади не только выборы, но и тяжелейший год, когда он выдержал «беспрецедентную атаку». Трамп максимально использовал все имевшиеся у него возможности, чтобы оказывать давление на партию войны и предостерегать американских законодателей от попыток объявить ему импичмент.

И теперь, когда на протяжении всего года поддержку в борьбе с внутренней оппозицией, враждебной России, ему оказывал Владимир Путин, он мог сделать «жест благодарности»: ЦРУ предупредило российские власти о готовящемся в Санкт-Петербурге теракте. Данный жест может быть свидетельством не только благодарности лично президенту РФ, но и свидетельством того, что между Россией и США могут быть отношения стратегического партнерства, аналогичные тем, которые у России складываются с Китаем, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Лидеры двух стран пообщались по телефону накануне. Путин также заверил, что Россия в случае получения информации, касающейся террористических угроз в США, сразу же передаст ее американским коллегам. Президент Трамп сообщил президенту Путину, что «он и всё разведывательное сообщество Соединенных Штатов были рады помочь спасти столько жизней».

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Жертвенный агнец» на алтарь нового майдана

В Киеве тем временем продолжает развиваться ситуация «четвертого майдана» с участием грузинского политика Михаила Саакашвили. И, видимо, ему предопределена не самая завидная роль в процессе — роль «сакральной жертвы». Для того, чтобы вывести на новый майдан тысячи обученных боевиков и снести власть Порошенко, по Саакашвили вполне может выстрелить какой-нибудь случайный снайпер. Или произойти что-то еще — майдан место опасное.

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Ведь те силы, которые стоят за Саакашвили и которые используют его как таран для досрочного отстранения Порошенко от власти, они не только его финансируют, но и ту группу боевиков, которая реально руководит сторонниками Саакашвили на площадях и улицах Киева. И Саакашвили это понял — об этом говорят такие его «дерганья», как письмо Порошенко с предложением себя в роли премьер-министра.

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Однако, хочет он или нет, но развитие событий идет в строго очерченном русле. И чем больше взявший штурмом польско-украинскую границу Саакашвили будет ему сопротивляться, тем больше вероятность того, что его действительно принесут на алтарь победы четвертого майдана.

Mayaksbor.ru Пенсионный фонд России (ПФР)

«В России нет бедных пенсионеров» — ПФР

Пенсионный фонд России (ПФР) подвел предварительные итоги 2017 года. Согласно отчету, пенсионеров, живущих за чертой бедности, нет. То есть, «нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума» в регионе проживания. Этот прожиточный минимум, на грани которого живут люди, проработавшие более 30 лет своей жизни на благо государства, фактически является уровнем физиологического выживания человека.

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И это говорится на фоне отнюдь не преувеличенных слухах о повышении пенсионного возраста. Если ранее в декабре министр Экономразвития Максим Орешкин заявил, что это повышение стратегически выгодно и пора уже принимать это решение — можно подумать, что других вариантов и нет, то на «прямой линии» Путин не стал накалять ситуацию, однако привел ряд аргументов «за».

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Но подчеркивая, что решение ещё не принято, Путин сделал уточнение, скорее насторожившее, чем успокоившее: «это не должно быть шоковым решением, — постепенно и мягко, или через полгода, или через год».

Вспоминается популярное в эпоху перестройки выражение британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа: «Нет на свете ничего опаснее, чем пытаться преодолеть пропасть в два прыжка». Когда не только не обсуждается, но даже и не поднимается вопрос — а нужно ли прыгать вообще?

Anton Starikov Деньги

«Не доводите до ручки»

В Минфине ждут роста числа регионов с бюджетным профицитом, однако остаются проблемные регионы. Так, глава Минфина Антон Силуанов пригрозил руководству Мордовии и Хакасии казначейским сопровождением региональных бюджетов. У этих регионов «растет долг, растут обязательства, кредиторка растет», отметил глава Минфина.

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В следующем году, пригрозил Силуанов, министерство будет использовать этот «особый инструмент» для тех регионов, у кого долг будет зашкаливать за те параметры, которые определены — порядка 140% от ВВП.

По данным Минфина РФ, к 1 ноября государственный долг Хакасии составлял чуть более 24,6 млрд рублей. Итоговые параметры бюджета Хакасии на 2018 год выглядят так: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

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