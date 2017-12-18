Симферополь, 18 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Строители терминала нового международного аэропорта в Симферополе вышли на финишную прямую, риски по срыву заявленных сроков строительства — минимальны. Об этом 18 декабря журналистам рассказал глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Строительство нового терминала симферопольского аэропорта близится к завершению

«Это, наверное, единственный объект в Крыму, где нет отставания по части работ. За это мы очень благодарны подрядчику. Все мероприятия синхронизированы и будут готовы одновременно: ввод в эксплуатацию терминала, транспортной развязки и прочей сопутствующей инфраструктуры. Поэтому все без исключения бюджетные мероприятия должны выполниться в срок, вместе с завершением терминального комплекса», — сообщил Сергей Аксёнов, отметив, что у нового терминала по решению местных властей уже появился новый юридический адрес: площадь Воссоединения, 1.

По словам генерального директора ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгения Плаксина, подрядчик выполняет свои обязательства в полном объёме в оговоренных временных рамках.

«Мы уже прошли 12 ключевых дат из 14. Рисков по несвоевременному вводу в эксплуатацию не видим. До конца календарного года будет завершена отделка фасада терминала. На 93% выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи. К новому году постараемся ввести в эксплуатацию багажную конвейерную зону, а также провести пусконаладочные работы по подведению тепла, воды и электроэнергии», — подчеркнул Плаксин.

Помимо этого, по его словам, в новом терминале полностью остеклили криволинейные фасады, смонтировали более 5,7 тысяч тонн металлоконструкций и возвели 136 уникальных криволинейных колонн до 35 метров высотой.

Напомним, новый терминал в международном аэропорту Симферополь площадью более 78 тыс. кв. м начали строить в мае 2016 года. Ожидается, что общая стоимость работ с учётом НДС составит 32 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию аэровокзального комплекса запланирован на весну 2018 года. После этого пропускная способность аэропорта увеличится до 3 650 пассажиров в час, позволив в течение года обслуживать 6,5 млн пассажиров.