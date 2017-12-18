Рязань, 18 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Успешное решение проблемы обманутых дольщиков — одно из главных достижений губернатора Рязанской области Николая Любимова, который руководит регионом с февраля 2017 года. Об этом сам Николай Любимов заявил во время пресс-конференции 18 декабря. Полностью решить проблему глава области пообещал к началу 2019 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Стройка

«Нам удалось продвинуться в работе с решением проблемы обманутых дольщиков, то есть шесть домов уже введены в этом году, в следующем году должно быть 12 введено, и в 2019 году мы должны все 28 домов окончательно ввести. Это, действительно, проблема, которая очень нелегко решается, потому что к каждому объекту надо подходить индивидуально», — сказал губернатор журналистам (цитата по ТАСС).

Сейчас сроки нарушены по 2987 договорам долевого строительства.

Кроме того, среди достижений Любимова — привлечение федерального финансирования для реализации нескольких проектов. К примеру, для строительства новой больницы скорой помощи, детского сада в Кальном, детской школы искусств в Недостоеве и ряда объектов в районах, сообщил портал «62ИНФО».

Также Николай Любимов отметил улучшение инвестиционного климата в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема обманутых дольщиков начала решаться летом 2017 года. Причем фактически в «ручном режиме». Тогда с губернатором встретились люди, вложившие свои деньги в строительство дома в городе Кораблино. Многоэтажку не могли достроить с 2013 года. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Тогда глава области поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшовурешить проблему до 10 июля. В противном случае чиновник мог уйти в отставку.

Уже через несколько дней другие обманутые дольщики, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус», провели одиночные пикеты около зданий органов власти. Они обратились напрямую к губернатору — на плакатах так и было написано: «Губернатор, помоги».

Позже на проблемы обманутых дольщиков в регионе перед выборами губернатора обратил внимание президент России Владимир Путин. Обращения, которые касались долгостроев, поступили в ходе прямой линии президента.