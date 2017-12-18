Киев, 18 декабря, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В рамках реформирования судебной системы президент Украины Петр Порошенко намерен ввести военный суд, заявила 18 декабря представитель президента в Верховной раде, депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Она выступила на заседании согласительного совета глав парламентских фракций, комитетов и групп парламента и проинформировала собравшихся об инициативе Порошенко.

«Президент внесет закон и о военном суде, который также является неотложным и является частью судебной реформы», — цитирует телеканал «24» Луценко.

При этом она указала, что Порошенко просит Верховную раду отозвать законопроект об антикоррупционных судах, чтобы вместо него президент смог внести собственный законопроект.

Напомним, впервые о необходимости введения военного суда на Украине Порошенко сообщил 11 ноября на церемонии принесения присяги новыми судьями Верховного суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский протест начался 17 октября в центре Киева возле здания Верховной рады. Лидер нового «майдана», как его окрестили СМИ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки президента Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».