Калуга, 18 декабря, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В образовательные учреждения Калуги поставляются продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности. Об этом 18 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта «За честные закупки».

Onf.ru Проверка организации питания в школьной столовой

По словам общественников, к ним регулярно поступают сведения о случаях завоза в школы некачественных продуктов, при этом местные власти не спешат реагировать на жалобы. Рейды Роспотребнадзора, в которых принимали участие представители проекта, показали, что продукты для школ зачастую закупаются недобросовестными поставщиками, которые приобретают большие партии товара, а затем неделями держат в холодильниках продукты, срок годности которые не превышает нескольких дней. В итоге в школы поступает, например, некачественная молочная продукция, что подтверждено лабораторными заключениями.

По мнению общественников, в управлении образования Калуги замалчивают указанные факты и не спешат применять должные санкции к поставщикам.

Проверки также выявили проблемы с персоналом, техническим обслуживанием и ремонтом кухонного оборудования в школьных столовых. Так, поломки не устраняются на протяжении длительного времени, а сотрудники столовых официально трудоустроены на неполный рабочий день, хотя работают при этом по восемь и более часов. Некоторые школьные столовые длительное время недоукомплектованны персоналом, сотрудники трудятся без спецодежды, для кухонь не закупаются нужные санитарные средства.

«Не добавляет оптимизма сложившаяся за последнее время практика, при которой из раза в раз снижается цена на торгах на организацию детского питания — вплоть до 50%. Получается, что с одной стороны происходит значительное удешевление бюджета школьного питания, а с другой в этих условиях необходимо поддерживать его качество, и вдобавок не ущемлять права работников школьных столовых. Справиться с этой задачей получается далеко не у всех», — заявил ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ Олег Потапов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка Виньковской начальной общеобразовательной школе Ферзиковского района Калужской области показала, чо детей кормят просроченным кефиром и старым хлебом. Согласно СанПиН, пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности не допускаются к реализации в образовательных учреждениях. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении директора школы дело об административном правонарушении.