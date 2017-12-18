Москва, 18 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Надо специально предупредить Киев против любых попыток использовать уход российских военных из СЦКК для силового решения проблемы Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Работа российских военных в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе стала невозможна из-за действий Киева, они покинут Украину 19 декабря, заявили в МИД РФ.

«Россия поступает честно, заявив, что со вторника покидает Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Нашему долготерпению пришел конец», — отметил сенатор.

РФ не желает создавать иллюзию функционирования центра, когда его работа фактически парализована украинской стороной. По сути, ее усилиями уничтожен еще один институт, созданный для реализации Минских соглашений, указал парламентарий.

«Думаю, что надо специально предупредить Киев против любых попыток использовать уход российских военных из СЦКК для силового решения проблемы Донбасса. Россия этого не допустит», — сказал Клинцевич.