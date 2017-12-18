Якутск, 18 декабря, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Представители вещательной компании «Саха» (НВК «Саха») выступили с предложением снять финальный, восьмой сезон популярного сериала «Игра престолов» в Якутии. Соответствующее письмо было отправлено продюсерам американского канала HBO, передает Life.

Логотип Игра Престолов

В письме перечисляются преимущества республики, главным из которых, по их мнению, является настоящая суровая зима.

«Нигде нет места, более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия», — резюмируют авторы.

Представители канала также добавили, что мало где в мире можно увидеть настолько красивую зимнюю природу. В республике есть тундра, тайга и несколько морей. Якутия отмечена несколькими объектами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, такими как Ленские столбы, Верхоянский хребет, Оймякон (известный как полюс холода) и Новосибирские острова.

Все это, по мнению авторов письма, могло бы послужить замечательными декорациями для действий, происходящих в Вестеросе. Помимо прочего, телеканал «Саха» пообещал оказать содействие в организации съемок, если HBO примет такое решение.

Представители HBO подтвердили получение письма, однако от комментариев пока воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемки восьмого сезона «Игры престолов» начались в октябре 2017 года. Предполагается, что съемочный процесс продлится 6−7 месяцев.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, выходит с 2011 года. За свою историю он получал несколько номинаций и наград на престижные американские премии «Эмми», «Золотой глобус» и др.