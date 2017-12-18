Елец, Липецкая область, 18 декабря, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области проверяет законность действий полицейских, проводивших в ночь с 17 по 18 ноября спецоперации в ночном клубе «Каракум» города Ельца. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Елец

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ельце скандал разгорелся из-за спецоперации, которую силовые ведомства провели еще месяц назад. На видео было записано, как посетителей ночного клуба задерживают с применением силы. Это видео на заседании регионального парламента 14 декабря в прокуратуру и МВД передал депутат Павел Евграф.

В прокуратуре уже 15 декабря сообщили о начале проверки информации, переданной депутатом. В региональном управлении МВД сообщили, что в ночном клубе была драка, из-за которой и приехала полиция. Также у правоохранительных органов была информация, что в заведении торговали наркотиками и там же их употребляли. Из 22 задержанных в состоянии наркотического опьянения был один человек. По итогу спецоперации было выявлено еще одно нарушение: по данным МВД, у ночного клуба не было лицензии на продажу алкоголя.

Теперь еще одну проверку инициировал елецкий следственный отдел СУ СК РФ. Следователи выяснят все обстоятельства операции, установят личности представителей силовых структур и пострадавших от их рук посетителей заведения и степень тяжести причиненного им вреда. Действиям полицейских дадут правовую оценку: если права отдыхающих при задержании действительно были нарушены, следующим ходом СК может стать возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий. При этом следователи просят обратиться к ним всех, кто пострадал в ходе спецоперации в ночь с 17 на 18 ноября.