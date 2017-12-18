Москва, 18 декабря, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) подвел предварительные итоги 2017 года. По данным ведомства, в России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, об этом 18 декабря говорится на сайте ПФР.

Mayaksbor.ru Пенсионный фонд России (ПФР)

«В РФ нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 апреля были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, на 1,5%. Повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.

В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей, что составляет 104,1% к прожиточному минимум пенсионера. Среднегодовой размер соцпенсии детям-инвалидам детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей.

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Кроме того, с 1 января 2018 года будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров на 3,7% — размер выплаты составит 4 982 рублей в месяц. Среднегодовой размер пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, по старости неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

По итогам года ПФР направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей.