Сосновый Бор, Ленинградская область, 18 декабря, 2017, 14:59 — ИА Регнум. На Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору (Ленобласть) в рамках программы физического пуска полностью завершена загрузка ядерного топлива в активную зону реактора блока №1 (типа ВВЭР-1200) в рамках проекта ЛАЭС-2. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

Дарья Драй ИА REGNUM Атомный реактор ЛАЭС-2

«Вечером 17 декабря 2017 г. в активную зону реактора загружена последняя из 163-х тепловыделяющих сборок (ТВС). В самое ближайшее время специалисты приступят к сборке и уплотнению реактора», — говорится в сообщении ЛАЭС.

О том, как проходил этот процесс, начавшийся 8 декабря, и каким образом будет запущен атомный реактор, читайте и смотрите фоторепортаж в материале ИА REGNUM — «Сборки с активным ураном загружают в новый реактор ЛАЭС-2».

В процессе физического пуска энергоблока определяются нейтронно-физические характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. Это является важнейшим этапом работы по подготовке энергоблока №1 к энергопуску и началу выработки электроэнергии.

«Загрузка ТВС производилась последовательно в соответствии с графиком и разработанной картограммой. Параллельно с этим осуществлялась поэтапная доставка топлива на стройплощадку с действующей ЛАЭС, где оно находилось на временном хранении. Из хранилища свежего топлива, где проводился входной контроль топлива, ТВС перегружались в специальные транспортные чехлы и затем перемещались в центральный зал здания реактора», — пояснил начальник цеха централизованного ремонта строящейся ЛАЭС Владимир Штацкий.

По его словам, загружены все 163 сборки с ядерным топливом, при этом все транспортно-технологические операции прошли в штатном режиме, механизмы и системы энергоблока работают без замечаний.

После полной загрузки ТВС следующей операцией физического пуска является вывод реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности. В начале 2018 года начнется энергетический пуск и начало выдачи первой электроэнергии потребителям. Ввод в промышленную эксплуатацию блока №1 ЛАЭС-2 ожидается в 2018 году.

В настоящее время Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-западе России. Она производит около 50% электроэнергии, вырабатываемой в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 создаст возможности для поэтапного замещения действующих мощностей 1-й очереди ЛАЭС, путем вывода из эксплуатации старых энергоблоков, и обеспечить выработку электроэнергии в объеме более 30 млрд кВтч в год. Ввод нового блока также пополнит налогами бюджет Ленинградской области: ожидается, что в 2019 году эта сумма составит порядка 2,7 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый блок Ленинградской АЭС-2 запущен под Петербургом

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Одновременно с запуском первого энергоблока проекта ЛАЭС-2 продолжается сооружение второго энергоблока типа ВВЭР-1200.