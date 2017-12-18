Москва, 18 декабря, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Для сокращения расходов региональных бюджетов необходимо развивать межрегиональное сотрудничество, предлагается разработать механизм реализации горизонтальных трансфертов между регионами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом в ходе заседания Совета законодателей в Госдуме заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Kremlin.ru Максим Орешкин

«Мы считаем, необходимо подготовить предложения по механизму реализации горизонтальных трансфертов между регионами. Здесь очень важно перейти от некоего регионального протекционизма и конкуренции между регионами в сторону совместной работы», — заявил Орешкин.

По словам министра, развитие сотрудничества между регионами поможет сократить расходы каждого субъекта РФ и, соответственно, будет способствовать сокращению дефицитов региональных бюджетов.

«Например, если взять историю с перегоном твердых бытовых отходов, то порядок совместного их использования разными регионами и трансфертов между регионами в рамках данного вопроса могло бы повысить эффективность этого направления», — отметил Орешкин.

Министр совместно с главой Минфина Антоном Силуановым, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсуждают вопросы межбюджетных трансфертов на заседании Совета законодателей в Госдуме. Обсуждение проходит под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.