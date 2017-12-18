Москва, 18 декабря, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают закрепить в ПДД правила проезда водителями проезжей части, где из-за ремонтных работ произошло сужение проезда, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правила ПДД

Поведение водителей, как правило, выглядит хаотичным, отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его мнению, заслуживает внимания и изучения принятая, например, в ФРГ и ряде других стран практика преодоления подобных сложностей. В частности, водители проезжают суженный участок по очереди, пользуясь «шашечной» тактикой перестроения, уважительно пропуская последовательно друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение и так далее). Это, в свою очередь, ликвидирует возникающие заторы и значительно экономит время на преодоление узких участков дороги. Там подобная обязанность водителя закреплена в правилах, указал депутат.

Нилов в письме главе правительству РФ Дмитрию Медведеву просит «дать поручение профильным министерствам и ведомствам изучить положительный опыт дорожного движения в ФРГ и других странах, и внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения (ПДД)».