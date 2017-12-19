Киев, 20 декабря, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Недавнее заявление главы украинского МИД Павла Климкина о необходимости разработки государственной «исторической политики» требует определенных пояснений. О сути украинского подхода к истории пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

Первый раз об исторической политике заговорили в 1960-х годах в Германии. Историки пытались разобраться, какова ответственность манипуляций историческими темами в процессе одичания немецкой нации и прихода к власти Гитлера. Общей точкой зрения стало мнение о недопустимости искажения исторической объективности в угоду политическим потребностям дня сегодняшнего.

На современной Украине мы видим противоположный подход. Ошалелая мистификация и мифологизирование призваны оправдать антироссийский и антирусский курс нынешних властей и их подручных, являющийся для них основным источником доходов и исполнением заказа тех, кто привел эти политические силы к власти. Эксперты, оценивая такое направление, считают, что идея о единой «исторической политике», посетившая главу МИД Украины, не сможет быть воплощена, поскольку у властей и многочисленных околовластных группировок нынешней бандеризированной Украины слишком много дел поважнее — грабежи, склоки, гражданская война.

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