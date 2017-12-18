Москва, 18 декабря, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Акция по захвату Октябрьского дворца в Киеве показала, что Саакашвили понял свою роль — «жертвенного агнца» на алтарь четвертого майдана, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

Последние политические телодвижения Саакашвили, прежде всего, письмо Порошенко, свидетельствуют о том, что он понял: его готовят на роль жертвенного агнца. Дело в том, что захват гостиницы «Октябрьская» его сторонниками, возможно, действительно произошел вопреки его приказам.

И это говорит о том, что те силы, которые стоят за Саакашвили и которые используют его как таран для досрочного отстранения Порошенко от власти, они не только его финансируют, но и ту группу боевиков, которая реально руководит сторонниками Саакашвили на площадях и улицах Киева. И именно они дали указания этой группе боевиков захватить гостиницу с тем, чтобы протестировать возможное развитие событий.

Саакашвили, когда это произошло помимо его воли, понял, что его загоняют в определенную ловушку. Когда в ходе одного из мероприятий какой-нибудь снайпер его застрелит, и именно это будет поводом для отстранения Порошенко от власти.

Реально сейчас «площадью» рулят 100—150 боевиков, которые направляют толпу. Их численность может увеличиться до 3—5 тыс. вооруженных и подготовленных по отрядам людей. И они действительно могут сломить сопротивление силовиков и захватить Верховную раду или резиденцию Порошенко.

И Саакашвили, как мне кажется, это понял — он думал, что он будет во главе процесса, а тут ему указали его место. Он задергался, потому что понимает — не он возглавил процесс, а его убьют, чтобы сместить Порошенко. Поэтому он и предложил свою кандидатуру в качестве премьер-министра, чтобы показать Порошенко свою договороспособность, а также начать новый этап переговоров с теми, кто и стоит за его новой политической инициацией.

Мне кажется, что это возмущение Саакашвили запоздалое. Хочет он или нет, но развитие событий идет в строго очерченном русле, и чем больше он будет ему сопротивляться, тем больше вероятность того, что его действительно принесут на алтарь победы четвертого майдана.

Напомним, накануне сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после митинга в Киеве пошли на штурм Октябрьского дворца. Украинские радикалы использовали петарды, пиротехнику, а также сломали несколько стекол во дворце. Между нападающими и силовиками возникли множественные конфликты.

В результате потасовок 13 сотрудников правоохранительных органов получили отравление газом, пострадали 32 сотрудника Нацгвардии. Митингующие пытались захватить здание, чтобы, по словам Саакашвили, устроить там «штаб координационного совета протестующих».