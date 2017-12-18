Ярославль, 18 декабря, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Жители самого густонаселенного Дзержинского района Ярославля, с радостью наблюдавшие за стройкой обещанного региональными властями бассейна, с удивлением узнали, что возводимый объект является торговым центром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярпортал, пользователь Cvarc «Бассейн» оказался торговым центром

К строительству же самого бассейна пока никто даже не приступал, пояснили нам в правительстве Ярославской области.

«На участке площадью почти 21 000 квадратных метров появится двухэтажный спортивный комплекс общей площадью в 9 тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна — длиной 10 и 25 метров, поле с искусственным льдом, несколько спортзалов — для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол. Проект реализуется в рамках проекта «Газпром — Ярославской области». Строительство этого объекта начнется в этом году. Презентовал проект во время визита в Ярославль глава «Газпрома» Алексей Миллер», —такую официальную информацию распространили СМИ в середине апреля.

А вскоре началась стройка, правда, чуть в стороне от того места, где был заложен камень. Тем не менее, ни о каких планах по возведению других объектов жителям не говорили, поэтому брагинцы с удовольствием наблюдали за тем, как споро идет стройка. По очертаниям объект и впрямь походил на бассейн. В середине осени его стали обшивать панелями, закрыли крышу. Жители Дзержинского района предвкушали скорое открытие бассейна, тем более что на заборе стройки висел паспорт объекта, где было четко сказано: «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) со вспомогательными объектами розничной торговли с инженерными коммуникациями».

Тут-то и крылся подвох. Как удалось выяснить ИА REGNUM, тот самый «бассейн» как раз и оказался объектом розничной торговли, то есть торговым центром. Никакого отношения к «Газпрому» он не имеет. Заказчиком выступает ООО «Вектор», генподрядчиком ООО «ЯСК Прогресс». Ну, а сам обещанный бассейн пока имеется только в планах.

«Да, мы строим торговый центр, который является первой очередью, а всего очередей три. Когда приступим к бассейну? Пока даже не знаю, мы ли его будем строить или нет. Мне известно, что второе здание будет находиться в двух метрах от торгового центра, но как оно будет выглядеть и что в нем расположится — я не в курсе. Наш объект мы должны сдать в конце декабря, либо в начале января. Запуск его ориентировочно произойдет в январе — феврале», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM ответственный прораб стройки Павел Соболев.

Так когда же все-таки появится бассейн? В правительстве Ярославской области пояснили, что стройка торговых площадей никакого отношения к проекту «Газпрома» не имеет.

«На основании соглашения между правительством Ярославской области и ПАО «Газпром» социально-значимый объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, бассейном и катком» по адресу г. Ярославль, ул. Панина, в районе д. 34а, включен в программу «Газпром — детям» на 2017−2022 гг. Выполнение функции заказчика по реализации мероприятия планируется силами ООО «Газпром инвестгазификация». В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области признано целесообразным заключение соглашения между Правительством Ярославской области и ООО «Газпром инвестгазификация» о размещении физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, бассейном и катком. Предварительно, проектным решением планируется один объем, содержащий в себе три функционально — типологических блока в составе: ледовая арена (хоккей с шайбой, фигурное — катание, массово-оздоровительное катание); спортивных залов (мини — футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, гандбол, индивидуальная силовая подготовка, боевые искусства); бассейнов (для плавания — 25×16 м и для обучения плаванию — 10×6 м). Общая площадь планируемого здания физкультурно-оздоровительного комплекса предварительно составит 9000 кв. м, количество этажей — 2. В настоящее время прорабатываются проектные решения, осуществляется взаимодействие с городскими ресурсоснабжающими организациями по вопросам выноса инженерных коммуникаций и осуществления технологических присоединений к объекту», — такой официальный комментарий был предоставлен региональным правительством корреспонденту ИА REGNUM.

То есть, как следует из него, пока для бассейна прорабатываются проектные решения. Как пояснили в администрации Дзержинского района, «Газпром» от строительства бассейна не отказывался:

«Но у него немного другое расположение. А то, где идет стройка — это первая очередь комплексного проекта, торговые площади. В настоящее время там действительно сдается торговый центр, места уже распределены, там, по предварительной информации, будет Сбербанк, «Магнит» и еще что-то. Насколько помню, вторая очередь — это спортивный зал, будет еще и третья, скорее всего, как раз бассейн», — пояснил первый заместитель главы администрации Дзержинского района Владимир Бобков.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос благоустройства Народного парка, где уже построен и работает ледовый ФОК. Запланирован же целый спортивный комплекс: спортивные залы и бассейн.