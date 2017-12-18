Москва, 18 декабря, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп красиво разыгрывают текущую геополитическую партию. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик состоявшийся на выходных разговор лидеров двух стран, в котором Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за помощь в раскрытии подготовки крупного террористического акта в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп выдержал ту беспрецедентную атаку на свою персону в качестве президента США, которая продолжалась практически весь год с момента его инаугурации в январе текущего года. Фактически весь год Трамп был связан по рукам и ногам, и только после того как Конгресс наконец-то принял его поправки в налоговое законодательство, ситуация для него во внутренней политике начала меняться в позитивную сторону», — говорит аналитик.

Говоря о внешней политике, эксперт подчеркнул, что Трамп максимально использовал все имевшиеся у него возможности, чтобы оказывать давление на партию войны и предостерегать американских законодателей от попыток объявить ему импичмент. Политолог напомнил также, что в момент наибольшего противостояния, когда уже была объявлена готовность номер один по вопросу объявления ему импичмента, Ким Чен Ын и осуществил тот запуск ракеты в космос, в результате которого оказалось, что у КНДР есть ракета, способная поразить Нью-Йорк:

«Мог ли Ын знать, в какой политически важный момент для Трампа он «покоряет просторы космоса»? Навряд ли. Значит, знал кто-то другой, кто мог попросить Ына пустить в космос ракету и этим жестом оказать Трампу неоценимую услугу».

«Путин весь прошедший год оказывал Трампу всю необходимую помощь, чтобы тот разобрался с внутренней оппозицией — глубинным государством (фронтменом которой выступает Хиллари Клинтон), которое является не только врагом Трампа, но и врагом России. И сейчас, когда Трамп усиливает свои позиции внутри США, данный жест с его стороны выглядит свидетельством не только благодарности лично Владимиру Путину за поддержку на внешнеполитической арене (скажем пока так), но и свидетельством того, что между нашими странами могут быть отношения стратегического партнерства, аналогичные тем, которые у России складываются с Китаем. В результате все три наши страны и могут образовать тот Север, который гарантирует миру долгие годы мирного и взаимовыгодного сотрудничества на благо всей человеческой, подчеркну, цивилизации», — отметил Юрий Баранчик.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе телефонного разговора Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и сотрудникам разведки. Он также заверил, что Россия в случае получения информации, касающейся террористических угроз в США, сразу же передаст ее американским коллегам. В свою очередь, Трамп отметил, что «ни один россиянин не погиб, а террористы были пойманы и теперь находятся в заключении». Президент Трамп сообщил президенту Путину, что «он и всё разведывательное сообщество Соединенных Штатов были рады помочь спасти столько жизней».