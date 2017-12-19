Калининград, 20 декабря, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Вечеринка «Посвящение в лицеисты», случившаяся в элитном калининградском лицее №49, обернулась громким скандалом на всю страну. На видео с мероприятия видны атрибуты школьного «праздника» — сигареты, презервативы, бутылка с «водкой», стаканчики с «пивом», порошок «под кокаин», шприцы с «кровью», сатанинская пентаграмма, окровавленная свиная голова и отборный мат-перемат. Можно ли согласиться с директором учебного заведения Людмилой Осиповой, считающей произошедшее «просто шуткой», пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Веселье

«Они хотели показать тщетность субкультур, их вульгарность, их неприемлемость и опасность увлечения идеями субкультур», — заявила Осипова.

Удивительно, как элитный педагогический коллектив не понимает, что «просто забавных имитаций» пьянства, наркомании, суицида — не бывает. Окунаться во всё это чисто понарошку, чтобы показать его опасность, недопустимо, как недопустимо на взрослом празднике наливать детям в рюмки компот и предлагать чокаться со взрослыми. Дети вырастут — и увидят много дурного, но знакомство с этим дурным не может исходить от родителей или учителей, то есть от людей, которые считаются источниками блага. Они — источники созидательного, а не разрушительного.

Такие представления не свойственны западному миру, где СМИ пишут о желательности того, чтобы с первым сексом девушку знакомила мама, и желательно вместе. А то всё будет бесконтрольно. Неудивительно, что ритуалы посвящения, подобные проведенному в калининградском лицее, популярны в американских университетах и колледжах. Чего стоит только знаменитый Йельский университет, где на лежащих голышом в гробах студентов мочатся, а затем заставляют пить кровь из черепа.

Лицей, где произошло это посвящение, в 2015 году вошел в ТОП-500 лучших школ России. Что стоит за западными традициями и что они могут принести российским школьникам, читайте в статье: Культ плоти и смерти: что произошло в элитном лицее Калининграда

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