Ярославль, 18 декабря, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля направила протест на постановление мэрии города «Об установление размера платы за содержании жилых помещений» № 1494, вызвавшее бурную реакцию в городе в связи с введением платы за содержание малых архитектурных форм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Yarregion.ru Спортивная площадка в Ярославле

С 1 декабря, согласно постановлению мэрии, в плату за жилое помещение введена оплата содержания малых архитектурных форм», то есть детских городков, спортивных площадок и т.д., в размере 26 копеек с квадратного метра. Ранее такой строчки не было.

Документ вызвал активные обсуждения в социальных сетях. Люди высказывали недовольство тем, что будут платить за детские городки даже в случае их отсутствия во дворе. На постановление пожаловался житель Ярославля. Изучив документ, прокуратура пришла к выводу, что взимание платы за содержание малых архитектурных форм как общего имущества многоквартирного дома законно. Но лишь в случае, где такое общее имущество имеется.

«Мы вынесли протест, в котором потребовали внести изменения в правовой акт, то есть уточнить, что плата за малые архитектурные формы может начисляться лишь в том случае, если такое имущество у дома есть», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Ярославля Любовь Созинова.

Пока что ответа прокуратура не получила. Между тем, многих жителей города введение платы за детские городки пока не коснется. Так для жителей Красноперекопского и Ленинского районов плата за МАФы будет введена только с согласия самих жителей.

«Поскольку постановление мэрии вступило в силу, мы будем применять этот тариф, однако при этом сразу же делать перерасчет и исключать из платы за жилое помещение содержание малых архитектурных форм. Мы считаем, что это должно делаться только с согласия жителей. В домах, где на территории дома есть МАФы, будут проводиться собрания собственников. И если жители скажут, что готовы платить за их содержание, тогда плата и будет начисляться», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «Альфа Групп».