Пойдёт ли Киев войной на Россию и выгонят ли Турцию из НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Приобщено к делу: Роскомнадзор не нашёл экстремизма в материалах авторов ИА REGNUM;
- Окружить мощью: США повышают боеготовность и потенциал ВВС в Европе;
- Дружба с врагом: выгонят ли Турцию из НАТО;
- Очевидный проигрыш: в Польше спрогнозировали итоги возможной войны Украины с Россией;
- Старт дан: в России началась президентская кампания 2018 года.