Москва, 18 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил руководству Мордовии и Хакасии казначейским сопровождением региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. У этих регионов «растет долг, растет обязательства, кредиторка растет», отметил глава Минфина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Я всё-таки назову два региона — Мордовии и Хакасия, которым надо очень серьезно заниматься своими решениями, своими управленческими решениями, с тем чтобы не доводить финансы региона до ручки, если можно так сказать», — сказал министр в Госдуме.

«Хочу сказать, что в следующем году мы будем использовать такой особый инструмент, для тех регионов, у кого долг будет зашкаливать за те параметры, которые определены — порядка 140% от ВВП — нам придется вводить тогда казначейское сопровождение таких бюджетов», — заявил Силуанов.