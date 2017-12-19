Новосибирск, 20 декабря, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Почему новосибирский опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) является столь показательным и важным, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Ворон на свалке

Значительным опыт новосибирского ГЧП стоит признать потому, что исполнению частных концессионеров доверены два из важнейших для города проектов. Это мост через реку Обь, который должен поддержать транспортные потоки и дать возможность провести реконструкцию своего старшего дублера, и проект мусоросортировочных комплексов, которые призваны решить проблему мусоронакопительных полигонов, «ресурс» на которых невозможно копить вечно.

Показательна же реакция граждан, опасливо отнесшихся и к той, и к другой пробе сил новосибирских ГЧП, что выразилось во взрывном росте последователей хештегов #мусорнаяфера и #нетмостовойафере. Причину такого дружного неприятия со стороны населения старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцент экономического факультета НГУ Ольга Валиева видит в уже показавшей себя особой подверженности проектов ГЧП претензиям по результатам исполнения. А разве можно доверять важный проект тому, кто с высокой вероятностью затормозит его посреди процесса? Кроме того, очень важным Валиева считает наличие квалифицированной подачи описания проекта для обсуждения широкими слоями населения. Этот момент в Новосибирске был упущен, что ставит серьезные для развития города задачи под риск народных протестов.

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