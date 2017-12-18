Токио, 18 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Евросоюз и еще 12 стран мира осудили Японию за ловлю китов, об этом сообщает Times Live со ссылкой на совместное заявление стран.

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Власти Японии уверяют, что ловят китов в «научно-исследовательских целях», однако в распространенном заявлении говорится, что речь идет о «коммерческом китобойном промысле».

Напомним, мораторий на китобойный промысел действует во всем мире более 30 лет, при этом Япония пользуется правом отлавливать их в научно-исследовательских целях. По мнению Токио, научные испытания направлены на установление точного количества уловов животных.

Стоит отметить, что Япония ежегодно отправляет флотилию к берегам Антарктиды для охоты на китов, в отличие от других стран, также промышляющих добычей китового мяса, Япония это делает не в собственных водах, а в южных морях, считающихся заповедными.

Так, в сентябре стало известно, что в результате очередной традиционной охоты были убиты 177 китов — 43 малых полосатика и 134 сейвала. В марте ряд СМИ распространили информацию, что японский китобойный флот вернулся в порт после антарктической охоты, в ходе которой было убито свыше 300 китов.

Эта японская традиция подвергается резкой критике со стороны зоозащитников и других граждан, неравнодушных к подобным мероприятиям.

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