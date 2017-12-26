Екатеринбург, 26 декабря, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уже несколько лет идёт борьба за сохранение исторических зданий. Что-то удалось сохранить, но многие здания утеряны безвозвратно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ленина, 13б

Алексей Колчин ИА REGNUM Ленина, 35. Здание было построено в первой четверти XIX века. Известно как дом коллежского асессора Николая Севастьянова. В разные годы здесь были Екатеринбургский окружной суд, Уральский комиссариат труда, Дом профсоюзов.

Екатеринбург в 2023 году отметит своё 300-летие. Здесь нашли свою смерть бывший император Николай Романов и его семья. И здесь же много лет работал первый президент России Борис Ельцин — человек, который через почти 60 лет после гибели Романовых уничтожил дом Ипатьева, в котором несколько месяцев жили Николай и его семья и в подвале которого ночью 17 июля 1918 года пролилась кровь.

Современный мегаполис наступает на старый Екатеринбург-Свердловск, и защитники старины не всегда в силах сдержать этот натиск. В первозданном виде сохранилось очень мало зданий, и те в основном построены в XX веке. Многие постройки, входящие в комплекс купеческих усадьб и особняков, были уничтожены.

Проблема актуальна для многих крупных городов России. Каков Екатеринбург сейчас? Об этом — в материале ИА REGNUM. Первая фотоэкскурсия — по проспекту Ленина