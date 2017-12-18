Ереван, 18 декабря, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Иран в рамках программы «Электричество в обмен на газ» увеличит поставки природного газа в Армению уже в текущем году. Подобная договоренность была достигнута между министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном и директором по международным отношениям Национальной газовой компании Ирана Бегзатом Бабазаде.

Как сообщили ИА REGNUM в Минэнерго Армении, в ходе визита 16−17 декабря армянского министра в Иран был также обсужден другой крупный инфраструктурный проект между двумя странами — процесс строительства третьей высоковольтной ЛЭП Иран-Армения. С иранскими бизнесменами Манукян обсудил также инвестиционные проекты в сферу возобновляемой энергетики в Армении и возможности использования потенциала свободной экономической зоны Иран-Армения.

Программа «Электричество в обмен на газ» между двумя странами действует с 2009 года, в рамках которой в Армению ежегодно поставляется до 400 млн куб.м. иранского газа. Она предполагает поставки иранского газа на Ереванскую ТЭС, а произведенная электроэнергия поставляется в Иран из расчета 3 кВт/ч элетроэнергии против 1 куб.м. газа.

Третью высоковольтную ЛЭП Иран-Армения планируется сдать в эксплуатацию в будущем году. Она позволит существенно повысить объемы перетока электроэнергии между двумя странами, а также с Грузией и Россией. В рамках энергетического коридора «Север-Юг», мощность которого должна составить до 1000 МВт стороны расширяют возможности взаимоперетока электроэнергии.