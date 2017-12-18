Чита, 18 декабря, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края пообещало разобраться в непростой ситуации бывшей воспитанницы Колочинского детского дома (Забайкальский край), которая осталась на улице и вынуждена работать, чтобы заплатить за хостел. Об этой истории поведал блогер, автор социального проекта «Жизнь ДД» Максим Данилов.

«Без крова», Ф. Пуалетти

По его словам, в детский дом 18-летняя Лидия N. попала четыре года назад по расформированию. Как и всем сиротам, девушке по закону полагается квартира, которую она до сих пор не может получить.

Выяснилось, что поскольку детский дом, где ранее была прописана воспитанница интерната, признали аварийным, сотрудники Колочинского детского дома и посоветовали ей написать официальный отказ от квартиры, сославшись на то, что по закону она и так в 18 лет получит жилье. Причём, после написания отказа девушку срочным образом выпустили из интерната.

Сейчас Лидия живет в хостеле и работает, чтобы оплатить себе хотя бы койко-место. Жильё ей так и не предоставили.

«История датирована 2015 годом, тогда полномочия по детским домам были у министерства образования региона. В самом Колочинском детском доме с тех пор сменилось руководство, поменялся коллектив. Министерство труда и социальной защиты проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства», — такой ответ сегодня, 18 декабря,ИА «Чита.ру»дали в пресс-службе регионального профильного министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема нехватки средств на покупку квартир для сирот есть во многих регионах России. К её решению некоторые местные власти подходят весьма изобретательно.

К примеру, администрация Пошехонского района Ярославской области 21-летнюю сироту поселила в прачечной. В январе 2017 этого года это жилье было признано непригодным для проживания.